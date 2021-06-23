Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının...
Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil"
Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer