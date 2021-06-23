Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının...

Milli Savunma Bakanı Akar: '(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil"

Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının... - Haberler
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