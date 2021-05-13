Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mısır ile ilişkiler) İlişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mısır ile ilişkiler) İlişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki...

Milli Savunma Bakanı Akar: '(Mısır ile ilişkiler) İlişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mısır ile ilişkiler) İlişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki ilişkilerin tüm ülkelere taraflara ciddi yararlar sağlayacağının görülmesi lazım."

Milli Savunma Bakanı Akar: " (Mısır ile ilişkiler) İlişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki ilişkilerin tüm ülkelere taraflara ciddi yararlar sağlayacağının görülmesi lazım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile sınır hattında
Son dakika haberleri: Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile sınır hattında
MİT, Gara'da eylem hazırlığındaki PKK/KCK'li 2 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, Gara'da eylem hazırlığındaki PKK/KCK'li 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: 'Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar...
Erdoğan: "Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Kenan Doğulu Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Mete Kalkavan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mısır ile ilişkiler) İlişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 14:15:17. #1.16#

title