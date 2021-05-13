Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mısır ile ilişkiler) İlişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki...

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Mısır ile ilişkiler) İlişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki ilişkilerin tüm ülkelere taraflara ciddi yararlar sağlayacağının görülmesi lazım."