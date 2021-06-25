Milli Savunma Bakanı Akar Malatya'da

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.