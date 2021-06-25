Milli Savunma Bakanı Akar Malatya'da
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Milli Savunma Bakanı Akar Malatya'da

Milli Savunma Bakanı Akar Malatya'da
Bültenler - Haberler | Güncel

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyaretin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Kent Müzesini ziyaret etti.

Kent Müzesi tarihi hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bilgiler aktaran Başkan Gürkan, "Osmanlı Padişahı 2'nci Abdulhamit döneminde yaptırılan ve uzun yıllar askerlik şubesi olarak hizmet veren tarihi binamız Milli Savunma Bakanlığımızca Belediyemize devredildi. Belediyemize devri ile birlikte başlatmış olduğumuz restorasyon çalışmalarını aslına uygun bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız ilimizdeki tarihi mekânları gelecek nesillere aslına uygun bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

Kent Müzesi gezisi sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kışla Caddesi üzerinde bulunan esnafları da ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hulusi Akar'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Bültenler

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