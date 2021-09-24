Milli Savunma Bakanı Akar, Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Korgeneral Aoun'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Korgeneral Joseph Aoun'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Aoun ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de hazır bulundu.