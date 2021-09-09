Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren El-Meşri ile görüşmesinde, Türkiye'nin "Libya, Libyalılarındır" anlayışıyla kardeş Libya halkına olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu