Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile görüştü
28.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:51

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile bir araya geldiği görüşmede, Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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