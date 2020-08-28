Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile bir araya geldiği görüşmede, Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Kaynak: AA