Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.
28.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile bir araya geldiği görüşmede, Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA