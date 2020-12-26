Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

26.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Libya'da Tacura Polis Eğitim Merkezini de ziyaret etti.

Burada İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile de bir araya gelen Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Başağa da Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz." ifadesini kullandı.

Başağa ile Akar ve komutanlar daha sonra eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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