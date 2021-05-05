Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (1)

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük Donanma Komutanlığına geldi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Levendler ile iftar yaptı.

Burada, personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesinin, asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla karada, denizde ve havada ülkenin hak, alaka ve menfaatleri korumak olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (1)
Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (1)
Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (1)
Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

Fotoğrafı önce paylaştı sonra hemen sildi! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz aşk yaşıyor
Fotoğrafı önce paylaştı sonra hemen sildi! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz aşk yaşıyor
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 09:49:31. #1.16#

title