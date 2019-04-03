Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonyalı Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'e geldi. Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Bakan Akar sonrasında Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA