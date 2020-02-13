Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ile görüştü
Haberler » Güncel » Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ile görüştü - Haber

Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile görüştü.

13.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:06
Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Kuzey Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Karargahta çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Akar, ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ile görüştü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler