Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'e geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile bir araya gelecek. Akar, ülkenin Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Xhaferi ile de ayrı ayrı görüşecek. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA