Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kosova Savunma Bakanı Mehaj'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlayan konuk bakan, şeref defterini imzaladı. Akar ve Mehaj'ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

İkili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü
AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü - Haberler
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