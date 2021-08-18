AKAR, KOSOVA SAVUNMA BAKANI MEHAJ İLE GÖRÜŞTÜ
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AKAR, KOSOVA SAVUNMA BAKANI MEHAJ İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AKAR, KOSOVA SAVUNMA BAKANI MEHAJ İLE GÖRÜŞTÜ
AKAR, KOSOVA SAVUNMA BAKANI MEHAJ İLE GÖRÜŞTÜ
AKAR, KOSOVA SAVUNMA BAKANI MEHAJ İLE GÖRÜŞTÜ
AKAR, KOSOVA SAVUNMA BAKANI MEHAJ İLE GÖRÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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