Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da

Resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek'ten Kosova'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere ilişkin, "Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte. Bunu da büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz" dedi.

Resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Priştine'de ilk olarak Savunma Bakanlığı'na giden Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşme sonrası gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Akar, "Son derece kapsamlı, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik" diye konuştu.

Akar, FETÖ ile mücadele konusuna da değinerek, "FETÖ ile mücadelenin burada somut şekilde sonuçlanması için karşılıklı görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Kosova için de bir tehdide dönüşebilir. Bunun da sizler tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Kosovalı dostlarımızdan somut adımlar bekliyoruz" dedi.