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Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi ile Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi ile Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti.

Akar, Kosova'daki resmi temaslarının yanı sıra çeşitli ziyaretlerde de bulunuyor. Priştine yakınlarındaki Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra Prekaz'a geçti. Burada Kosova Kurtuluş Ordusunun kurucu ve komutanlarından, Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari ve ailesinin mezarını ziyaret ederek çelenk bırakan Akar'a, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

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