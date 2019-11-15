Milli Savunma Bakanı Akar: "Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir"
KKTC Milli Günü resepsiyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve tokalaşması Milli Savunma Bakanı Akar'ın davetlilerle sohbet etmesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Milli...
15.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:00
KKTC Milli Günü resepsiyonu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve tokalaşması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın davetlilerle sohbet etmesi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Milli Günü resepsiyonuna katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Milli Savunma Bakanı Akar: "Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir"