Milli Savunma Bakanı Akar: "Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir"
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir"

KKTC Milli Günü resepsiyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve tokalaşması Milli Savunma Bakanı Akar'ın davetlilerle sohbet etmesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Milli...

15.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:00
Milli Savunma Bakanı Akar:

KKTC Milli Günü resepsiyonu

Milli Savunma Bakanı 'ın gelişi ve tokalaşması

Milli Savunma Bakanı Akar'ın davetlilerle sohbet etmesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Milli Savunma Bakanı Akar: "Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir"
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