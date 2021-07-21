Millî Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de Şehitlikleri Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Millî Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de Şehitlikleri Ziyaret Etti

Millî Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de Şehitlikleri Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kartal Şehitliği'ne gelen Bakan Akar, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edip mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Bakan Akar, buradaki anı defterine, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. " ifadelerini yazdı.

Daha sonra Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ne geçen Bakan Akar, burada da mezarlara karanfil bırakarak şehit aileleriyle görüştü.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Alişan Düm Tek Tek Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Millî Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de Şehitlikleri Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 20:16:00. #1.15#

title