Millî Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de Şehitlikleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kartal Şehitliği'ne gelen Bakan Akar, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edip mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Bakan Akar, buradaki anı defterine, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. " ifadelerini yazdı.

Daha sonra Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ne geçen Bakan Akar, burada da mezarlara karanfil bırakarak şehit aileleriyle görüştü.

Kaynak: Habermetre