Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehitlikleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kartal Şehitliği'ne gelen Akar, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edip mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Akar, buradaki anı defterine, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak." ifadelerini yazdı.

Daha sonra Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ne geçen Akar, burada da mezarlara karanfil bırakarak şehit aileleriyle görüştü.

Akar'a ziyaretlerinde, Vali Vekili Nail Anlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Taner Yıldız da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün