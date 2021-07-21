Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehitlikleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehitlikleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehitlikleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kartal Şehitliği'ne gelen Akar, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edip mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Akar, buradaki anı defterine, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak." ifadelerini yazdı.

Daha sonra Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ne geçen Akar, burada da mezarlara karanfil bırakarak şehit aileleriyle görüştü.

Akar'a ziyaretlerinde, Vali Vekili Nail Anlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Taner Yıldız da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hande Yener Demet Akalın
Spor Mesut Özil Metin Oktay Mehmet Topal Gökhan Gönül Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehitlikleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 12:26:47. #1.16#

title