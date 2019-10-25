Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

25.10.2019 17:30
Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Kaynak: AA

VİDEO: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
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