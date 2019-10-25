Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile görüştü.
25.10.2019 17:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile görüştü.
Kaynak: AA
VİDEO: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü