Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü - Haberler
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Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında geldiği başkent Doha'da temaslarına devam ediyor. Akar, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerinin ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilerek, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik mutabık kalındı.

(İHA)

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

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