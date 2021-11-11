Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü - Haberler
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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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