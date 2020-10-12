Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer