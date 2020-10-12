Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti

12.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:57

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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