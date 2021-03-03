Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşı ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı