Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

09.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin heyetler arası görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uğurlanması Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından karşılanması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin heyetler arası görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uğurlanması Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı

Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Caner Cindoruk Aslıhan Gürbüz Erdal Beşikçioğlu
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Steven Gerrard Manuel Fernandes
Daha Fazla Türk İzmir Erkek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 14:10:44. #1.15#
title