Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya geldi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Akar, resmi ziyaret kapsamında Başkent'e gelen Guerini'yi, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Guerini'nin, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Guerini'nin heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi, ardından açıklama yapılması bekleniyor. Kaynak: İHA