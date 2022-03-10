Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Dragone'u kabul etti - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Dragone'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Dragone'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'u kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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