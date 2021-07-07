Milli Savunma Bakanı Akar, İspanyol mevkiidaşı Fernandes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanı Akar, İspanyol mevkiidaşı Fernandes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, İspanyol mevkiidaşı Fernandes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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