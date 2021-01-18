Milli Savunma Bakanı Akar Irak'ta
18.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in uçaktan inmesi Karşılama töreni BAĞDAT - Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in uçaktan inmesi
Karşılama töreni BAĞDAT - Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı