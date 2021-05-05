Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Anad ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Anad ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Anad ile telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, başta Irak olmak üzere tüm sınır komşularının toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyulduğu, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiği, mücadelenin terörle, teröristle mücadele olduğu, amacın Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanımızı katleden ve insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğu ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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