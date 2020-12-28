Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Saadoonn ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Saadoonn ile görüştü

28.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:17
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Saadoonn ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn baş başa, heyetleri de karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn baş başa, heyetleri de karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmelerde, Akar tarafından; Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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