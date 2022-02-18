Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüştü - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmelerine devam ediyor. Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma gerçekleştiren Bakan Akar, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Başkanı Barzani ile bir araya geldi. Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede Bakan Akar, terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığını dile getirdi. - MÜNİH

İhlas Haber Ajansı - Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Münih, Milli, IKBY, Politika, Haberler

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