Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopter ile üs bölgesine geçmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inişi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Aka'ın askerleri selamlaması Milli Savunma Bakanı...