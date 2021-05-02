Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopter ile üs bölgesine geçmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inişi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Aka'ın askerleri selamlaması Milli Savunma Bakanı...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi ve karşılanması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopter ile üs bölgesine geçmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inişi ve karşılanması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Aka'ın askerleri selamlaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın üs bölgesinde incelemelerde bulunması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerler ile iftar yapması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ayrılışı ve helikoptere binmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'la Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetlemede bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı