Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu
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Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopter ile üs bölgesine geçmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inişi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Aka'ın askerleri selamlaması Milli Savunma Bakanı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi ve karşılanması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopter ile üs bölgesine geçmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inişi ve karşılanması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Aka'ın askerleri selamlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın üs bölgesinde incelemelerde bulunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerler ile iftar yapması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ayrılışı ve helikoptere binmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'la Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetlemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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