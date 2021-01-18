Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Başbakanı El-Kazımi ile görüştü
18.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:45
Milli Savunma Bakanı Akar'ın Irak Başbakanı El-Kazımi ile görüşmesi BAĞDAT - Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın Irak Başbakanı El-Kazımi ile görüşmesi BAĞDAT - Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı