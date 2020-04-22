Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi... Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA Kaynak: İHA