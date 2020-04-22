Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi...
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
22.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:13
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İHA