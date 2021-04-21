Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
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Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakanlar Akar ve Varank, ilk olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde yapılan yeni aşı merkezi inşaatını gezdi.

İnşaat çalışmasının durumunu değerlendiren Akar ve Varank, daha sonra Erciyes Teknopark'a giderek burada yapılan bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret eden Akar ve Varank, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakanlar Akar ve Varank'a, ziyaretlerde Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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