Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı...

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir.

03.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:13
Milli Savunma Bakanı Akar:

-Milli Savunma Bakanı 'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı...
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