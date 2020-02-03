Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı...
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir.
03.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:13
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu"
Kaynak: AA