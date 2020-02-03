Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından,...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"
03.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi
Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"
Kaynak: AA