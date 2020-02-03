Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından,...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"

03.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:22
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı 'ın uçaktan inişi

Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından,...
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