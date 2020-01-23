Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan...

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine kaçmak için çabalıyor.

23.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:05
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Kalkanı harekat bölgelerine kaçmak için çabalıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA
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