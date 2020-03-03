Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de bir şehidimiz var
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Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de bir şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı 9 askerin de yaralandığını duyurdu

03.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:26
Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de bir şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı , 'de saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. 9 askerin de yaralandığını duyurdu.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen İdlib konulu kapalı oturumunun sona ermesinin ardından Bakan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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