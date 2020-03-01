: Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'de) Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir"

01.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:12

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar: "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir"

Akar: "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir."

Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir

Akar: "Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır."

Kaynak: AA

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