Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezine geldi
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Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezine geldi

Helikopterin inişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

03.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:49
Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezine geldi

Helikopterin inişi

Milli Savunma Bakanı 'ın helikopterden inmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması

Bakan Akar ve Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Kaynak: AA
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