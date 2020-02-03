Milli Savunma Bakanı Akar harekat merkezine geldi
Helikopterin inişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.
03.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:49
Helikopterin inişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.
Kaynak: AA