Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.
09.03.2021 18:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:30
Milli Savunma Bakanı Akar, soruları cevapladı BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, soruları cevapladı BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı