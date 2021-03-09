Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi."
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi."

09.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:18
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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