Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi."
09.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:18
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer