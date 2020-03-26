Milli Savunma Bakanı Akar, Haftanin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
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Hulusi Akar, Irak, Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Haftanin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

26.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:02
Milli Savunma Bakanı Akar, Haftanin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Akar, "Silah arkadas¸larımız 25 Mart 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde şehit olmuşlardır. Kahraman s¸ehitlerimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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