Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattığını açıkladı. Bakan Akar, "Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür.

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Milli, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title