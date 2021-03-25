Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevapladı
Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.
Akar: "(Şoygu görüşmesi) Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık."
Milli Savunma Bakanı Akar: "1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı