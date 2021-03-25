Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevapladı
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Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevapladı

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.

Akar: "(Şoygu görüşmesi) Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık."

Milli Savunma Bakanı Akar: "1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevapladı
Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevapladı
Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevapladı
Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin soruları cevapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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