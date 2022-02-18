Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerle bir araya geldi-1

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir taraftan hudut güvenliği dig'er taraftan terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüg'ünü belirten Akar, "Ayrıca Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardes? ülkelerde de dostlarımızın, kardes'lerimizin, haklı davalarını elimizden geldig'ince desteklemeye devam ediyoruz" diye konus'tu.

Bölgesel olarak hassas, kritik bir dönemden geçildig'ini ifade eden Akar, "Böyle bir dönemde iki gün süreyle NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekles'tirildi. Toplantıda bas'ta Ukrayna olmak üzere I'ttifakın gündeminde bulunan savunma ve caydırıcılık konuları ele alındı, hem bölgesel hem de küresel gelis'meler deg'erlendirildi" dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, s'unları söyledi:

"Bizlerde, ilgili dig'er ülkelerde ve NATO ülkelerinde bir endis'e söz konusu. Bu endis'eyle gelis'meleri yakından takip ediyoruz. Diplomasi ve diyalog'un sürdürülmesi ve bu s'ekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileg'i. Bunu vurguladık, vurgulamaya devam ediyoruz. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüg'ü ve egemenlig'i önemli. Sayın Cumhurbas'kanımızın da belirttig'i gibi tansiyonun düs'ürülmesi için Türkiye olarak bugüne kadar elimizden geleni, üzerimize düs'eni yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Akar, Karadeniz'de Montrö'nün getirdig'i bir statüko oldug'una dikkati çekerek, "Bu statüko ile Karadeniz'de denge, güvenlik ve istikrar var. Bunun da hayati önemi haiz oldug'unu her fırsatta belirttik, belirtmeye devam ediyoruz" dedi.

Görüs'melerde Güney Kafkasya'daki bölgesel is? birlig'inin herkesin yararına oldug'unu ifade ettiklerini de aktaran Akar, "DEAS?, El-Kaide, PKK ve PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ve FETÖ gibi terörün her türlüsü ile mücadele ettig'imizi, bunu sürdürdüg'ümüzü ve bu alanda müttefiklerimizden daha fazla is'birlig'i bekledig'imizi de burada yine altını çizerek muhataplarımıza ifade ettik" diye konus'tu.

NATO Genel Sekreteri'nin yanı sıra I'ngiltere Romanya, Letonya, Estonya, Kuzey Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan, I'talya, I'spanya ve ABD'nin de aralarında bulundug'u çok sayıda savunma bakanı ile görüs'me fırsatı buldug'unu belirten Akar, "Hem askeri eg'itim is? birlig'i hem de savunma sanayi konularını ele alma, ana, kilit konular hakkında görüs? alıs'veris'inde bulunma fırsatı bulduk. Bu bakımından toplantının son derece yararlı geçtig'ini söyleyebiliriz" dedi.

Ukrayna krizine yönelik Türkiye'nin bakıs'ı ile bölgede daha aktif rol oynamasına yönelik planın olup olmadıg'ı sorulan Akar, s'u yanıtı verdi:

"Bizim bu konudaki tutumumuz bas'ından beri çok açık ve net. En üst düzeydeSayın Cumhurbas'kanımızdan bas'layıp bakanlar düzeyinde ve dig'er heyetler arası görüs'melerde hep dile getirildi. Biz bas'langıçtan itibaren konus'malara ve görüs'melere Kırım'ın is'galine kars'ıyız diye bas'ladık. Ukrayna'nın toprak bütünlüg'ünü destekledig'imizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bölgedeki gerginlig'in sag'duyulu ve dengeli bir yaklas'ımla çözülmesinden yanayız ve bu manada Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barıs?, diyalog, huzur ve refah içinde yas'aması bizim en samimi temennimiz."

Türkiye'nin Karadeniz'deki gerginlig'in azaltılmasından yana oldug'unu dile getiren Akar, s'öyle konus'tu:

"Gerginlig'in daha fazla artmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz bunları konus'uyor, bunları telkin ediyoruz. Bu konudaki görüs? ve önerilerimizi ortaya koyup müttefiklerimizle paylas'ıyoruz. Gerginlig'i tırmandırıcı eylem ve söylemlerden uzak durulması, eylem ve söylemlerin iyi istis'are edilmesi gerektig'ini ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbas'kanımızın liderlig'inde Türkiye olarak üzerimize düs'en siyasi, insani, hukuki, yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Gelis'meleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Gelis'melere göre bizim almamız gereken tedbirler neyse bunları bugüne kadar aldık, almaya devam edeceg'iz" dedi.

Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ülkenin Türkiye oldug'unu dile getiren Akar, "Tüm tarafların sükünet, is? birlig'i, istis'are, diyalog içinde faaliyetlerini yürütmelerinin herkesin yararına oldug'unu söyledik, söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin Yunanistan ile ilis'kilerin gerginles'tig'i bir dönemde Yunan mevkidas'ıyla yaptıg'ı görüs'meye ilis'kin sorusu üzerine Akar, "Yunanistan Savunma Bakanı Sayın Nikolaos Panagiotopoulos ile gayet olumlu, yapıcı bir görüs'me yaptık. Spontane gerçekles'ti, gerçekçi bir görüs'me oldu" diye konus'tu.

Akar, görüs'mede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsünün Ankara'da yapılması için Yunan heyete yönelik davetlerini yinelediklerini de belirtti.

Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuk, ikili anlas'malar ve iyi koms'uluk ilis'kileri çerçevesinde, barıs'çıl yol ve yöntemlerle, diyalogla sorunların çözebileceg'ine yönelik inancını yineleyerek, s'unları kaydetti:

"Farklılıklarımız var, dog'ru ama bir araya gelelim, bunları tartıs'alım diyoruz. Amacımız barıs? ve istikrar içinde, uluslararası hukuk dahilinde tarafların bölgenin zenginliklerinden istifade etmesi. Bunu kaç kere dile getirdik. Ege'de, Akdeniz'de zenginlikleri adil s'ekilde paylas'alım diyoruz. Bunların kars'ılık bulmasını bekliyoruz. Tüm bu iyi niyetli yaklas'ımımıza rag'men müttefiklik ruhuna aykırı s'ekilde provokatif, gerginlig'i tırmandırıcı eylem ve söylemlere maalesef devam ediyorlar. Bunlarla ilgili uluslararası hukuk ve ikili anlas'malarımız var. Siz Lozan Antlas'ması'nı, Paris Antlas'ması'nı yok sayamazsınız. Altında imzanız olan bu anlas'maların istedig'iniz maddelerini uygulayacaksınız, istemediklerinizi uygulamayacaksınız, Dünyada böyle bir s'ey yok."

Bazı Yunan siyasilerin konus'malarının ve eylemlerinin temelinde yayılmacı bir anlayıs'ın oldug'unu belirten Akar, Türkiye'ye yönelik suni bir tehdit algısı olus'turulmaya çalıs'ıldıg'ını söyledi.

Buna bag'lı olarak bir silahlanma sevdasına giren Yunanistan'ın birtakım ittifaklar pes'inde kos'maya çalıs'tıg'ına dikkati çeken Akar, "Biz de 'Bunlar beyhude gayretler' diyoruz. Zaten akil, aklı bas'ında Yunanlar da bunu ifade ediyorlar. Bu kadar ekonomik problem varken bir silahlanma sevdasıyla Yunan halkının imkanlarını, fırsatlarını, maddi kaynaklarını heba etmek öncelikle ve özellikle Yunan halkını rahatsız ediyor, onun yükünü artırıyor" dedi.

Türkiye'nin Yunanistan bas'ta olmak üzere tüm koms'ularının sınırlarına, toprak bütünlüg'üne saygılı oldug'unu vurgulayan Akar, "Türkiye cog'rafyası, nüfusu, ordusu, ekonomisi, tarihi ve deg'erleriyle güçlü bir devlet. Fakat Türkiye hiç kimseye kars'ı bir tehdit deg'il. Bunun görülmesi, bilinmesi lazım. Türkiye hem bölgesel hem de küresel barıs'ın ve istikrarın teminatı olmaya veya küresel ve bölgesel barıs'a katkı sag'lamaya devam ediyor. Bizim durumumuz budur. Türkiye güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik. Bunu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, Türkiye-AB, Türkiye-Avrupa sorunu haline dönüs'türmeye çalıs'masını büyük bir yanlıs? olarak nitelendiren Akar, "Dig'er taraftan bazı Avrupalı dostlarımızın, AB'deki, NATO'daki bazı dostlarımızın bunu böyle algılaması da esef verici. Taraf tutmamaları lazım. Bu konuda maalesef AB mensuplarının özellikle bazıları Türk-Yunan meselelerinde önyargılı, tek yanlı ve körü körüne Yunan yanlısı. Gerçekleri bir tarafa bırakmak, göz ardı etmek suretiyle adeta olayı çözmemek için ates'e benzin dökmek s'eklinde bir yaklas'ım sergiliyorlar" diye konus'tu.

Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahiplig'i yaptıg'ını, insani yardımda bulundug'unu ifade eden Akar, "Hal böyleyken Yunanistan'a girmeye çalıs'anlara silahla, botlarını delmek, bazen ates? etmek suretiyle kars'ı koymak gerçekten hiç yakıs'ık almayan, bu çag'da olmaması gereken, uluslararası hukuk, insani deg'erler, insan hakları bakımından kabulü mümkün olmayan davranıs'lardır. 3 yılda, 85 bin mülteciyi özellikle denizde acımasız, canice, insanlık dıs'ı s'ekilde kars'ılamıs'lar, ittirmis'lerdir. Bunun bas'ka yolu olması lazım. Buna derhal son verilmeli" dedi.

I'psala'da Yunan sınır unsurları tarafından geri itilen 19 kis'inin donarak öldüg'ünü hatırlatan Akar, "AB'de, bas'ka yerlerde insan haklarının en önde savunucusu olarak ortaya çıkanlar nerede? Avrupa'nın göbeg'inde insanlar hayatlarını kaybettiler. Sag? kalanların ifadeleri var: 'Soydular, bizi çıplak tuttular, paramız pulumuz gitti. Çolug'umuz çocug'umuzla ölüme terk ettiler.' diyorlar. Yunan muhataplarımızdan bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu, insan haklarının kesin ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'taki gelis'melere yönelik soru üzerine de Akar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin es'it hak sahibi oldug'unu anlamaları, Türk varlıg'ını kabul etmeleri lazım. Türk varlıg'ını içlerine sindirmeleri lazım. Kimseler yokken biz vardık orada. Dolayısıyla bu tarihi arka planıyla, sosyal yapısıyla, deg'erleriyle, gelis'imiyle bunları görmek lazım. Oradaki insanların da Kıbrıslı kardes'lerimizin de haklarına saygı göstermeleri lazım" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin NATO üyelig'inin 70'inci yılına yönelik deg'erlendirmesi sorulan Akar, "NATO bas'arılı bir savunma ittifakı. Biz de buranın tam üyesiyiz. Dolayısıyla buradahaklarımız, sorumluluklarımız var. Hem haklarımızı sonuna kadar kullanmak hem de sorumluluklarımızı sonuna kadar yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz" diye konus'tu.

NATO'nun birlik, uyum içinde, istis'areyle çalıs'malarını yürütmesinin önemine is'aret eden Akar, s'unları söyledi:

"NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sag'ladık. Bunu da halen sürdürüyoruz. Önemli katkılarımız oldu, NATO yöneticileri de bunun farkında. NATO'nun deg'erlerini ve sorumluluklarını paylas'tık, paylas'maya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde ikinci büyük ordu. NATO'nun güvenlig'inin tam merkezindeyiz. Üstlenmis? oldug'umuz görev ve misyonları da gerçekten büyük bir bas'arıyla yerine getirdik. Türkiye NATO'ya en çok katkı veren ilk 5 ülke arasında, mali katkı bakımından da 8. sırada. Bu, önemli bir s'ey. Bizim ortaya koydug'umuz ciddi bir fedakarlık, ciddi bir potansiyel var.

Ayrıca burada NATO misyonunda çalıs'an büyükelçilerimizi, askerlerimizi, temsilcilig'imizdeki arkadas'larımızı, geçmis'te görev yapanları saygı ve s'ükranla anıyorum. Gerçekten burada ciddi bir mücadele var, ag'ır bir mücadele var. Görünen ve görünmeyen mücadele var. Buradaki arkadas'lar çok ciddi gayret içindeler. Onlara tes'ekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve milletimizin, 85 milyon olduk artık, hak ve menfaatlerini, onurunu, prestijini, bayrag'ını yükseklerde dalgalandırmak için bugüne kadar çalıs'tık, aynı s'ekilde çalıs'maya devam edeceg'iz."