Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

15.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün akşam birtakım haberler çıktı, Hafter'e bağlı Meclis Başkanı'nın 'Ateşkes bitti' şeklinde açıklamaları oldu. Arazide, sahada, operasyonda bunun karşılığı yok." dedi.

Akar, Milli Savunma Bakanlığında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizden de sınırdaş olan Libya ile tarihi bağların, kültürel birliğin, kardeşlik ilişkisinin olduğunu ifade eden Akar, orada yaşananlara duyarsız kalınamayacağını belirtti.

Libya'da bulunan ülkelere dikkati çeken Akar, "İlkeli olarak baktığınızda referans olarak aldığımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınmış bir hükümetten bahsediyoruz. Sayın Fayiz es-Serrac hükümeti. Bu hükümet tanınıyor. Doğal olarak biz de onun yanında yer alıyoruz. Bu manada orada niye bulunduğumuz sorusu çok havada kalıyor. Tarihi bağlarımız, kültürel bağlarımız, sınırdaş olmaktan dolayı ekonomik faaliyetlerimiz söz konusu. Dolayısıyla bizim buraya seyirci, burayla ilgili hareketsiz kalmamız söz konusu değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bu faaliyetlerin en üst düzeyde konuşularak belli bir noktaya getirildiğini ifade eden Akar, çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan sürecin bugünlere gelerek deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile güvenlik ve askeri eğitim iş birliği muhtıralarının imzalandığını anımsattı.

Akar, Güvenlik ve Askeri Eğitim İşbirliği Muhtırası'nın güvenlikle, askeri eğitimle, bilgi alışverişi ve danışmanlıkla alakalı olduğunu belirterek "Bu muhtıra çerçevesinde bizim orada sayıları zamanla değişen personelimiz var. Bunlar eğitim veriyorlar, öğretimde bulunuyorlar, karşılıklı tecrübe aktarımı oluyor, danışmanlık yapıyorlar oradaki karar vericilere. Bu tamamen askeri eğitim ve iş birliği ki bununla alakalı toplam bizim şu ana kadar yaptığımız 77 ülke ile bu tür anlaşmalarımız, mutabakat muhtıralarımız var." dedi.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir davet mektubu gönderildiğini, bu konuda 2 Ocak'ta da Meclis'ten tezkere çıktığını anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Bu elimizde. Buna göre biz durumu değerlendiriyoruz. Buna göre alınması gereken tedbirler nedir, bununla ilgili bakanlıklarla, ilgili kurum, kuruluşlarla görüşüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımıza gerekli bilgileri arz ediyoruz, gerekirse ilave direktiflerini alıyoruz ve buna göre bu faaliyetler sürüyor. Bu mutabakat muhtırasının içinde Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi'nin kurulması da var. Bu ofis marifetiyle orada Libyalı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler yan yana gelmek suretiyle oradaki askeri, eğitimle, çalışmayla ilgili ihtiyaçları neyse bu konuda karşılıklı bilgi alışverişi devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İstanbul'da yaptığı toplantı sonucunda hem Libya hem de İdlib'de ateşkes yapılması konusunun değerlendirildiğini, ardından bir heyetle pazartesi günü Moskova'ya gittiklerini hatırlatan Akar, şöyle devam etti:

"Serrac tarafı imzaladı. Metinlerde bir tartışma yok. Orada herhangi bir şekilde Hafter tarafının zaman istediği konusu basına yansıdı. O nedenle de orada bir inkıta oldu. Dün akşam birtakım haberler çıktı. Hafter'e bağlı Meclis Başkanı'nın 'Ateşkes bitti' şeklinde açıklamaları oldu. Arazide, sahada, operasyonda bunun karşılığı yok. Biz burada ilkeli bir şekilde burada duruşumuzu sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı açıklamaların noktasındayız. Sayın Putin'in ve onun ekibinin, bakanlarının çalışmalarının sonuçlanmasını, onların cevabını bekliyoruz. Çünkü bu konuda bize muhatap Ruslardır."

- "Oradan bir sonuç çıkabilecektir"

Libya'daki Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi personelinin sayısının ihtiyaca göre sürekli değiştiğini ifade eden Akar, "Bizim çabamız hem İdlib hem Libya'da siyasi bir çözümle barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durması." dedi.

İdlib'de aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda insanın kışla beraber zor şartlarda hayatını geçirmeye çalıştığını bildiren Akar, "Hudutlarımızda bekleyenlerin sayısı 600 bine dayandı. Onlara gerçekten biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da görüşmeler sırasında ayrıntılı bir şekilde anlattık." diye konuştu.

Berlin'de pazar günü Libya konusunda yapılacak geniş katılımlı konferansı işaret eden Akar, "Oradan bir sonuç çıkabilecektir. Biz ateşkesten, barıştan, siyasi çözümden yanayız." ifadesini kullandı.

Akar, Libya'ya ilişkin bir soru üzerine, "Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, o çok erken olur. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin "Anlaşma imzalanmaması durumunda en kötü senaryo nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Akar, şöyle konuştu:

"Oradaki Libyalı kardeşlerimiz mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Onlar da son derece kararlı. Onlar kendilerini asli unsur, oranın devleti, devletin başı kabul ediyorlar, diğerlerini asi ve isyankar kabul ediyorlar ve onlara karşı da kendi ülkelerinin birliğini, bütünlüğünü kendi halklarının egemenliğini, bağımsızlığını sağlamak konusunda mücadelede kararlı olduğunu ifade ediyorlar. Biz de onların ihtiyacı neyse o desteği sağlamaya devam edeceğiz. "

Libya'da bulunan diğer devletlere ait güçler hatırlatılarak "Biz orada herhangi bir şekilde varlığımızı operasyonel noktaya getirdiğimizde onlarla karşı karşıya kalabilir miyiz" sorusuna da Akar, şu cevabı verdi:

"Kalmak istemeyiz. Onlar da istemezler. Herhalde onlar da o noktaya getirmezler bu işi. Her ülke için söylediğimiz gibi Irak Iraklılarındır, Suriye Suriyelilerindir, Libya Libyalılarındır. Dolayısıyla Libya'nın problemlerinin Libyalılar tarafından çözülmesi en doğalıdır. Biz de bu noktadayız. Libya'nın probleminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınmış bir hükümeti var, bu hükümet tarafından çözülmesini destekliyoruz."

- "Kimsenin tereddüdü olmasın biz oradayız"

Soçi'de 2018'de imzalanan mutabakata Esed rejiminin uymadığını belirten Akar, "Rejim karadan, havadan özellikle mayıs ayından itibaren yaptıkları saldırılarla insanları katlettiler ve etmeye devam ediyorlar. Biz bir an önce akan kanın durmasından bahsediyoruz. İşin paradoksal tarafı, mülteci durumuna düşen İdlib'deki Suriyeli kardeşlerimiz evlerini ve topraklarını terk etmiş ve ihtiyaçları olmasına rağmen hükümet kontrolündeki bir alana gitmek istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 12 gözlem noktasının olduğunu hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, bizim de arkadaşlarımıza verdiğimiz emir kesin. Bizim oradan çekilmemiz söz konusu değil. Biz orada gözlem yapmaya, oradaki gelişmeleri rapor etmeye devam ediyoruz. Bizim görevimiz o. Arkadaşlarımızı güçlendirdik. Yeteri kadar araç, gereç, silah, mühimmat ve personeli var. Onlar oradaki bölgeleri ölürsem şehit, kalırsam gazi, vazifelerini yapacaklar. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Biz oradayız. Orası herhangi bir şekilde pazarlık konusu değil."

- "Vektörün yönü..."

ABD'nin 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında öldürmesinin ardından bölgede tansiyonun yükseldiğine işaret eden Akar, "Bizim gördüğümüz, doğrudan temaslarımız çerçevesinde iki taraf da aklıselimle davranmanın gerekli olduğunu görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde sükunet çağrısında bulunduklarını da aktaran Akar, "Şu anda vektörün yönünün de biraz daha sükunete, istikrara doğru döndüğü yönünde." dedi.

Iraklı muhataplarıyla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Irak'ta bir istikrar, barış huzur olması bizim lehimize. Biz kendilerine terörle mücadele konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu, bizim Irak'ın, Suriye'nin tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne kesinlikle saygılı olduğumuzu, kimsenin toprağında gözümüz olmadığını, fakat milletimizi, sınırlarımızı takriben 40 yıldan beri Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış bir terörist grubun rahatsız ettiğini, dolayısıyla bu konuda kararlı olduğumuzu, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizi sürdüreceğimizi, sınırımızın güneyindeki çeşitli arazi kesimlerindeki mağaralarda bunların yuvalandığını, bu inleri onların kafalarına yıktığımızı ve yıkmaya devam edeceğimizi de açıkça muhataplarımıza söylüyoruz."

- FETÖ ile mücadele

FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini, hain darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini, İdlib, Ege ve Doğu Akdeniz'de faaliyetlerle önemli tatbikatların icra edildiğini anlatan Akar, "Bunların hepsini bu ordu yapıyor. Bu konudaki mücadelemizde hiçbir şekilde yavaşlama söz konusu değil. Yapmamız gereken neyse yeni bilgi, belge, veri çıktıkça gereken neyse ilk günkü şiddet ve ilk günkü tempoda FETÖ ile mücadelemiz devam etti, devam ediyor." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadeleye ilişkin Akar, şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda elimizdeki rakamlara göre geçici uzaklaştırma durumunda olan şu anda 1937 kişi var. Bunun dışında 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam işlem yapılan TSK personeli 23 bin 324. General, amiral, subay, astsubay ve sivil personel dahil. Bunlardan da adli çalışmalar çerçevesinde 416 kişi geri dönmüş. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak idari, hukuki takibi yapmak suretiyle hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine biz müsaade etmeyeceğiz."

- "Kurulum çalışmaları devam ediyor"

S-400 sistemi tedarikine ilişkin soru üzerine de Akar, şunları bildirdi:

"Eğitim süreci devam ediyor. Bazıları tamamlandı, bazıları sürüyor. Diğer taraftan kurulum çalışmaları devam ediyor. Tam yetenek dedikleri olay nisan, mayıs aylarında gerçekleşecek. İlkeli olmak, ilkeye bağlı olmak meselesi bu. S-400 ile ilgili ne dediysek, Cumhurbaşkanımız ne açıkladıysa bugüne kadar geldiğimiz noktada faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek."

(Sürecek)

Kaynak: AA