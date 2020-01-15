Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

15.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili, "Mülkiyet tamamen Milli Savunma Bakanlığında. Fabrikanın gittiği falan yok. Oradaki kontrol mekanizması tamamen bizde." dedi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelen Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Akar, Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemenin ardından yeni askerlik sisteminin hayata geçirildiğini, bu kapsamda bedelli askerlik uygulamasının sürekli hale geldiğini, uygulamadan faydalananların bir ay temel askerlik eğitimi aldığını, temel askerliğin altı ay olduğunu, isteği olan askerlerin asgari ücretli olarak bir altı ay daha görev yapabildiğini söyledi.

Yedek astsubaylık uygulamasının da yoğun teveccüh gördüğünü dile getiren Akar, terörle mücadele, Kıbrıs ve hudutlarda da yükümlü asker konusunda problemlerinin olmadığını anlattı.

"(Tanka ihtiyacımız var) diyoruz"

Tank Paleti Fabrikası'na yönelik söylemleri anımsatan Akar, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Silahlı ATAK helikopterleri, silahlı-silahsız insansız hava aracı, top yapıyoruz, gemi tasarımı yapıp inşa ediyoruz. Hürkuş eğitim ve milli muhabere uçağı, bunların çalışmaları devam ediyor yoğun bir şekilde. Bu arada tanka da ihtiyacımız var. Tank da yapmak durumundayız. Bu bir şekilde tartışma konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı olarak 'Tanka ihtiyacımız var.' diyoruz. Bunun milli ve yerli olarak ülkemizde yapılmasını önemsiyoruz."

Tanklar üretilerek ihtiyaçların karşılanmasının ardından dost ve kardeş ülkelere ihracının yapılmasını istediklerini dile getiren Akar, bu konuda çalışmaların 2007-2008'de başladığını hatırlattı.

Bakan Akar, çalışmaların tamamlanmasının ardından 2012-2015 yılları arasında prototiplerin yapıldığına, bu çalışmanın Otokar tarafından Tank Paleti Fabrikası'nda gerçekleştirildiğine işaret etti.

Bazı kişilerin Tank Paleti Fabrikası'na "tank ve palet fabrikası" dediğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yok. Tank Paleti Fabrikası'nda, tank paleti yapılıyor, tank yapılmıyor. Bu ön yargıyla tartışma 'Zaten orada tank yapılıyor, niye bir daha ihale ediyorsunuz?' gibi bir muhakemeye evriliyor. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Biz tank yapmak istiyoruz. Bu tankla ihtiyaçlarımızı karşılamak ve ihraç edebilecek noktaya gelmeyi amaçlıyoruz. 10 seneden beri yapılan bir çalışma, yeni bir şey değil."

"İhaleyi 3 firmadan BMC kazandı"

Akar, prototiplerin yapılmasının ardından ihaleye gidildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhaleye 3 firma girdi. İhaleyi 3 firmadan BMC kazandı. Diğer 2 firmadan biri kazansaydı bu ihaleyi, BMC'ye sağlanan şartları sağlamak zorundaydık. Çünkü bu ihaleyi kazanan firma, kendi fabrikasını yapacak, o fabrika belli bir süreye gelecek, ona göre işçisi olacak. Tank üretimi olacak. Yıllar geçer. Nitekim BMC, şu anda Karasu'da kendi fabrikasının temellerini attı. Bu çalışma yapılıyor. O zamana kadar buradaki fabrikanın imkanlarından yararlanmak suretiyle herhangi bir gecikmeye meydan vermemek amacıyla bu tankın imalatının başlamasını öngörüyoruz. Burada mülkiyet tamamen Milli Savunma Bakanlığına ait. İşletmesi Asfat tarafından yapılıyor. Orada 150 kişilik bir ekip var. Bunlar tamamen Milli Savunma Bakanlığının kontrolünde. Onlar da oradaki sistemi kontrol ediyor. İşçiler de Asfat'ta. İşçilerle ilgili çok dedikodu yapıldı. İşçiler orada duruyor. Doğal emeklilik süresi gelen emekli oldu. Üç beş kişi de kendi ihtiyaçları doğrultusunda tayin oldu. Çoğunluk orada çalışmaya devam ediyor. Özlük haklarında herhangi bir eksilme söz konusu değil."

Tank Paleti Fabrikası'nın kontrolünün Milli Savunma Bakanlığında olduğunu aktaran Akar, şunları söyledi:

"Yönetimde bir hata yok, yönetim Türk, kontrol Türk. Sermaye? Katarlılar gelmişler, girmişler. Başlangıçtan itibaren altını çizmeye çalıştığım, devlet ve millet meselesi dediğim konu bu. Buralarda hakikaten mümkün olduğunca genelden bakmamız lazım. Ülke ve millet menfaatinde ne varsa onun üzerinde durmamız lazım. Aksi halde burayı bir siyasi malzeme haline getirip de tartışma konusu yaptığınız zaman bir sürü şey duygusallıktan dolayı yanlış yönlerde gelişebiliyor. Bu da sıkıntıya sebebiyet verebilir. Bir daha söyleyeyim, mülkiyet tamamen Milli Savunma Bakanlığında. Fabrikanın gittiği falan yok. Oradaki kontrol mekanizması tamamen bizde."

Bakan Akar, Türkiye'nin özgün, orijinal, milli, yerli, harp, araç, gereç ve silah vasıtalarının yapılmasını önemsediklerinin altını çizerek, "Ülkemizde tank yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

NATO ilişkileri

Türkiye'nin NATO ilişkilerine yönelik soru üzerine de Akar, Türkiye'nin ittifaktaki sorumluluklarını yerine getirdiğini, finansal ve operasyonel görevler ile tatbikatlara gereken desteğin sağlandığını dile getirdi.

"NATO ülkelerinin de bize karşı sorumlulukları var, onları da yerine getirmeleri konusunu açık şekilde ortaya koyuyoruz." diyen Akar, Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerinin de sürdüğünü söyledi. Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Herkesin anlaması gereken şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti egemen, bağımsız bir devlet. Egemen ve bağımsız bir devlet olarak hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde durumu değerlendirip buna göre yapmamız gerekenler neyse bunları yapan bir devlet. Herhangi bir şekilde hatır, gönül için asil milletimizin, vatanımızın, devletimizin hak ve menfaatlerini şu veya bu şekilde gözardı etmek durumunda değiliz."

(Bitti)

Kaynak: AA