Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
27.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA