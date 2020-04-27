Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA